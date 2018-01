Brasileiros garantem vitória do Porto Os brasileiros Pena e Deco Souza marcaram e foram decisivos nesta terça-feira na vitória do Porto sobre o Rosemborg por 2 a 1 pela Copa dos Campeões. Sigurd Rushfeldt descontou para o time norueguês, que era o anfitrião. Outro time que conseguiu um bom resultado fora de casa foi o Barcelona, que foi à Turquia e derrotou o Fenerbahce por 3 a 0. Já o Deportivo, de La Coruña, contou com sua torcida mas não conseguiu mais do que um empate com o Olympiakus Piraeus por 2 a 2. O Bayern, de Munique, campeão da temporada passada ficou no 0 a 0 com o Sparta Prada. Outros resultados: Juventus 2 x 2 Celtic, Manchester 1 x 0 Lille e Spartak 2 x 2 Feyenoord. Nesta quarta-feira jogam: Andelercht x Roma, Real Madrid x Lokomotiv, Boavista x Dínamo, de Kiev, Borussia Dortmund x Liverpool, Arsenal x Schalke 04, Panathinaikos x Mallorca, Lazio x Nantes, PSV x Galatasaray. Copa da Uefa - Pela Copa da Uefa, PSG e Rapid Bucareste não saíram do 0 a 0. Nesta quarta-feira a competição tem mais dois jogos: Chernomorets Novorossyisk x Valencia e Westerlo x Hertha Berlin.