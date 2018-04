Brasileiros garantem vitória do PSG Os atacantes brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Alex garantiram hoje a vitória do Paris Saint Germain sobre o Rennes fora de casa por 2 a 1, e o PSG subiu para a terceira colocação do campeonato francês. Ronaldinho abriu o placar para o PSG aos 20 minutos do primeiro tempo, com um chute soberbo de fora da área. Foi o oitavo gol do atacante nesta temporada. Alex marcou o segundo no final do primeiro tempo. Christophe Le Roux diminuiu para o Rennes. Com essa vitória, o PSG chega a 34 pontos, 10 a menos que o líder Lens. O quarto lugar, o Auxerre, tem 3 jogos a menos que os demais, pois as partidas foram canceladas por causada do frio.