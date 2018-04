Brasileiros invadem futebol italiano Os jogadores brasileiros invadiram a Primeira Divisão da Itália. A temporada 2004/2005 conta com 19 atletas do país pentacampeão mundial. E eles prometem, mais uma vez, fazer a diferença. Kaká, no Milan, e Adriano, na Inter, são os grandes destaques. Contratado no ano passado a preço de banana (US$ 8,5 milhões) - como o dono do Milan, Silvio Berlusconi, gosta de dizer -, Kaká se transformou na grande sensação da última temporada. Foi o destaque do time e um dos grandes responsáveis pela conquista do scudetto. Tornou-se peça fundamental no esquema do treinador, vestindo a camisa 22. Adriano chega para este campeonato credenciado pela ótima campanha que realizou com a Seleção Brasileira campeã da Copa América, em julho - foi o artilheiro do torneio com sete gols. Será a maior arma da Inter para tentar parar o Milan. Nesta temporada, já marcou três gols com a camisa 10 do time de Milão, pela fase preliminar da Copa dos Campeões. No último campeonato, balançou as redes em dez oportunidades. Mas outros brasileiros também devem se destacar. No próprio Milan, o goleiro Dida é garantia de segurança, além da experiência do lateral-direito Cafu. Na Juventus, a novidade para este ano é o volante Emerson, que veio da Roma. Alguns jogadores, no entanto, são um pouco desconhecidos do público brasileiro, com Gleison e Piá (não o que defendeu Ponte Preta e Corinthians), do Atalanta, e Babu, do Lecce. Apenas oito equipes da Primeira Divisão não contam com jogadores brasileiros: Parma, Brescia, Cagliari, Livorno, Palermo, Reggina, Fiorentina e Sampdoria.