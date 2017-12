Brasileiros já esperam Kaká no Milan Os jogadores brasileiros do Milan não têm dúvidas de que Kaká se juntará a eles. E estão muito felizes com isso. ?É ótimo que ele venha para cá. É um grande jogador e uma ótima pessoa?, disse Rivaldo. ?Kaká é fisicamente mais forte do que eu. Faz menos gols, mas é muito técnico, sabe segurar a bola e ajuda muito os atacantes.? Com Kaká, o Milan terá cinco pentacampeões do mundo em seu elenco ? os outros são Dida, Cafu, Roque Júnior e Rivaldo. Nenhum time do mundo tem tantos jogadores da Seleção que levantou a taça no Japão ano passado. E ainda conta com Serginho, sem falar no agora dirigente Leonardo, que se tornou muito amigo de Kaká quando conviveu com ele no São Paulo no segundo semestre de 2001. Leia mais no Jornal da Tarde