Brasileiros lideram Libertadores Sejam quais forem os resultados desta quinta-feira na Copa Libertadores da América, os quatro representantes brasileiros terminam a segunda rodada como líderes. O Paysandu, no Grupo 2, é o único que ainda não jogou duas vezes. Mesmo assim está na frente, com 3 pontos, ao lado de Sporting Cristal, que tem dois jogos, e do Cerro Porteño, próximo adversário dos paraenses, dia 6. O Corinthians (Grupo 8) está isolado na frente. Com dois jogos e 6 pontos, o time assiste de camarote ao confronto em La Paz, na Bolívia, dos lanternas The Strongest (BOL) x Fênix (URU); ambos não pontuaram e o empate deixa os brasileiros ainda mais tranqüilos. Os bolivianos vêm a São Paulo, dia 11 de março, enfrentar o Corinthians. O Grêmio está com 4 pontos e também lidera, no Grupo 5. Os gaúchos até agora venceram o Pumas (3), do México, por 3 a 2, e empataram na segunda rodada com o Peñarol (1), num jogo emocionante na casa dos uruguaios: 2 a 2. O Grêmio volta a campo dia 13 de março, contra o Bolívar, em Porto Alegre. O quarto brasileiro é o Santos (Grupo 3), que vem fazendo bonito na competição. Ganhou as duas partidas que disputou, uma fora de casa. No primeiro jogo, dia 5, os Meninos da Vila golearam os colombianos do América, em Cali, 5 a 1. Quinze dias depois, a vítima foi o paraguaio 12 de Octubre, 3 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro. Pela terceira rodada, dia 12 de março, Robinho, Diego e Cia. viajam novamente, agora para enfrentar o El Nacional, do Equador, que nesta quarta-feira, em casa, empatou com o América de Cali, por 1 a 1. Jogos desta quinta ? O Independiente, de Medellín (COL), tenta seus primeiros pontos no torneio. O time recebe o Barcelona, do Equador, e o técnico Víctor Luna promete ir com tudo para cima dos adversários. Os equatorianos tentam nesse jogo manter-se na liderança do Grupo 7. Pelo Grupo 1, o River Plate tenta sair da lanterna recebendo o paraguaio Libertad, com 1 ponto. A vitória não seria a solução dos problemas argentinos, mas pelo menos aliviaria a crise. O River Plate está decepcionando tanto no torneio sul-americano quanto no Torneio Clausura, na Argentina, no qual foi derrotado domingo pelo Velez Sarsfield, por 1 a 0. Os uruguaios do Fênix, que enfrentam nesta quinta-feira o The Strongest no jogo dos lanternas, estão desde segunda-feira concentrados em La Paz, na Bolívia, buscando adaptação à altitude de cerca de 3.600 metros.