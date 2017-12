Brasileiros marcam e Borussia vence A dupla de ataque do Borussia Dortmund, Ewerthon e Amoroso, entrou em ação e a equipe alemã venceu neste domingo o Kaiserslautern por 3 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. A vitória deixou o time na terceira colocação, com 31 pontos, atrás de Bayern Munich (32) e Bayer Leverkusen (36). Ewerthon abriu o placar aos 32 minutos e fez o seu quarto gol em sete jogos. Já Amoroso ampliou o placar aos 41, de pênalti, e fechou a contagem com um forte chute na entrada da área, aos 44. O brasileiro é o artilheiro da Bundesliga com nove gols. Friburgo e 1860 Munich fecharam a rodada. Borimirov, Haessler e Schroth marcaram para o time de Munique enquanto Zeyer descontou para o Friburgo: 3 a 1.