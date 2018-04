Brasileiros marcam e líder Sevilla goleia pelo Grupo G

O Sevilla contou com a boa atuação do atacante Luís Fabiano e do lateral-esquerdo Adriano para conquistar a sua segunda vitória pela Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os brasileiros marcaram um gol cada na goleada por 4 a 1 sobre o Rangers, da Escócia. Com o resultado fora de casa, a equipe espanhola chegou a seis pontos e se manteve na liderança isolada do Grupo G.

Apesar do placar elástico, o Sevilla só inaugurou o marcador no segundo tempo em Glasgow. Aos cinco minutos, Jesús Navas cruzou da direita e o francês Konko, livre de marcação, fez de cabeça. Em vantagem, o time espanhol se soltou e ampliou com facilidade, envolvendo a defesa do Rangers. No ataque, Luís Fabiano e Kanouté deram show, participando dos três gols seguintes.

Com 19 minutos, o malinês e o brasileiro fizeram bela tabela, com Luís Fabiano rolando atrás para Adriano. O lateral então bateu de primeira e ampliou para os visitantes. Já aos 27, Kanouté cruzou com precisão e o centroavante da seleção fez de cabeça. Na sequência, foi o brasileiro que deixou o companheiro de ataque em condições de marcar. Aos 43, Novo ainda descontou para o Rangers.

Enquanto o time escocês está na lanterna do Grupo G, somando apenas um ponto e com o pior saldo de gols, o Stuttgart conquistou um empate fora de casa para ficar na vice-liderança, com dois pontos. Em Bucareste, na Romênia, a equipe alemã empatou por 1 a 1 com o Unirea. Assim, os romenos somaram seu primeiro ponto na competição, depois de terem perdido na estreia para o Sevilla.

Agora, as equipes do Grupo G só voltam a campo pela Liga dos Campeões no dia 20 de outubro. O líder Sevilla vai à Alemanha encarar o Stuttgart. Já o Unirea recebe o Rangers na Romênia.