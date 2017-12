Brasileiros marcam e Lyon derrota o Bayern Com gols dos brasileiros Juninho Pernambucano e Elber, o Lyon venceu o Bayern de Munique, em Munique, por 2 a 1, e assumiu a liderança isolada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. O único gol dos donos da casa foi feito por Makaay. O Lyon saiu na frente com um belo gol de Juninho, cobrando falta, aos seis minutos do primeiro tempo. O Bayer empatou com Maaay aos 14, depois de um passe do brasileiro Zé Roberto. No segundo tempo, o time francês voltou a ficar na frente com gol de Elber, aos oito minutos do segundo tempo. Com o resultado de hoje, o Lyon chegou aos 7 pontos, um a mais que o Celtic (ESC), o segundo colocado. O Bayern é terceiro com 5 e o Anderlecht (BEL) soma 4 pontos. A grande surpresa da rodada, no entanto, ficou por conta do jogo entre Mônaco e Deportivo La Coruña. Em partida válida pelo Grupo C, o Mônaco venceu o time espanhol por 8 a 3 e chegou a liderança do grupo, com 9 pontos. O Deportivo soma 7, contra seis do PSV e apenas 1 do AEK Atenas. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Celtic 3 x 1 Anderlecht; Inter 1 x 1 Lokomotiv, Arsenal 1 x 0 Dínamo de Kiev, PSV 2 x 0 AEK Atenas, Olympiakos 3 x 0 Galatasaray e Real Sociedad 0 x 0 Juventus.