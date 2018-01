Brasileiros marcam e Real goleia Os brasileiros Sávio e Roberto Carlos marcaram na goleada do Real Madrid, por 4 a 0, sobre o Lokomotiv, de Moscou, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. Munitis e Figo fizeram os outros gols da equipe espanhola, que chegou aos 6 pontos em duas partidas disputadas na competição, liderando com folga o grupo A. Em outro jogo da mesma chave, também hoje, a Roma desperdiçou boas chances e ficou no 0 a 0 com o Anderlecht, na Bélgica. Foi o primeiro ponto da equipe italiana na Liga, enquanto os belgas já têm 2. Outro time italiano também foi mal nesta rodada da Liga. Mesmo jogando em Roma, a Lazio perdeu para o Nantes por 3 a 1. O resultado deixou o clube francês na liderança do grupo D, com 6 pontos. Em segundo lugar, com três pontos, estão o PSV Eindhoven e o Galatasaray - nesta quarta-feira, o PSV ganhou por 3 a 1 do time da Turquia. Já a Lazio ficou na lanterna, sem nenhum ponto. Em outros jogos desta quarta-feira pela Liga dos Campeões, Boavista 3 x 0 Dínamo de Kiev, Borussia Dortmund 0 x 0 Liverpool, Arsenal 3 x 2 Schalke 04 e Panathinaikos 2 x 0 Mallorca.