Brasileiros marcam e Schalke derrota lanterna Hertha

A vitória deixou o time de Gelsenkirchen na cola dos líderes da competição. O Schalke chegou aos mesmos 28 pontos do vice-líder Werder Bremen e alcançou a terceira posição - o Werder leva vantagem no saldo de gols. O líder é o Bayer Leverkusen, que soma 31.

Já o Hertha, dos brasileiros Cícero, Kaká, Rafael de Araújo e César, segue seu calvário nesta temporada. Depois de quinze rodadas, o time continua na lanterna, com apenas uma vitória e cinco pontos, a sete do penúltimo colocado, o Nuremberg.

O Schalke chegou ao seu oitavo triunfo no campeonato graças às boas atuações de Rafinha e Kuranyi, naturalizado alemão. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 13 minutos, Kuranyi aproveitou desvio do brasileiro Bordon e acertou a cabeça para mandar para as redes. O segundo gol só veio nos acréscimos. Rafinha cobrou pênalti e definiu a vitória dos donos da casa.

Mais cedo, o Werder Bremen perdeu a chance de colar no líder Bayer Leverkusen ao empatar sem gols com o Colonia, fora de casa. Em um jogo de poucas emoções, o maior atrativo foi a bola Jabulani, que será usada na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Apesar do tropeço, o Werder manteve uma invencibilidade de 14 jogos na competição - só perdeu na estreia, para o Eintracht Frankfurt. Já o Colonia segue próximo à zona de rebaixamento, na 14.ª colocação, com 14 pontos, apenas dois a mais que o Stuttgart, já na zona da degola.