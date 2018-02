Brasileiros marcam em jogo do Português Maritimo e Porto empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, em jogo que tinha sido adiado da 14ª rodada do Campeonato Português. O destaque da partida foram os gols marcados por atacantes brasileiros: Pena e Luís Fabiano. Pena abriu o placar para o Marítimo e Luís Fabiano deixou tudo igual. O jogo foi adiado por causa da participação do Porto na decisão da Copa Intercontinental, no começo do mês, no Japão - o time português foi campeão em cima do Once Caldas, da Colômbia. Com o empate desta quarta-feira, o Porto chegou aos 29 pontos, na liderança isolada do Português, com 1 ponto a mais do que Benfica e Sporting. Agora, o campeonato só volta a ser disputado em janeiro.