Brasileiros marcam gols na França Três brasileiros marcaram gols na rodada deste sábado do Campeonato Francês: Reinaldo, Lucas e Juninho Pernambucano. Mas, nenhum deles conseguiu fazer com que suas equipes vencessem os jogos. Reinaldo marcou no empate do Parsi Saint-Germain por 1 a 1 com o Lille. Já Juninho (Lyon) e Lucas (Ajaccio) marcaram no mesmo jogo, outro empate por 1 a 1. Pelo menos para Lucas o gol foi bom, pois o manteve como um dos líderes na artilharia da competição, com sete gols. E para Juninho serviu para manter o Lyon na liderança do Francês com 37 pontos, cinco a mais que o Lille, que está na segunda posição com 32 pontos. Os outros resultados da rodada foram: Caen 2 x 3 Olympique de Marselha, Istres 1 x 0 Bastia, Lens 2 x 0 Metz, Saint-Etienne 0 x 0 Toulouse, Nantes 0 x 1 Nice e Estrasburgo 0 x 0 Sochaux.