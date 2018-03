Brasileiros marcam gols no Japão Dos 22 gols marcados na 11ª rodada da Liga Japonesa, neste domingo, quatro foram de autoria de jogadores brasileiros. O Kashima Antlers, quinto na classificação, obteve a quinta vitória consecutiva, ao derrotar, por 1 a 0, o Vissel Kobe, com um gol do atacante Euller, ex-Vasco, aos 29 minutos do segundo tempo. Com um gol cada, os atacantes Marcelinho Carioca e Magrão ajudaram o Gama Osaka a se firmar na terceira colocação no campeonato, na vitória por 3 a 0 sobre o Vegalta Sendai. Já o volante César Sampaio não teve a mesma sorte. Ele marcou o primeiro gol do Kashiwa Reysol na derrota para o líder Yokohama Marinos por 3 a 2.