Brasileiros marcam na Copa da Uefa Os times favoritos iniciaram bem na Copa da Uefa. Apesar de alguns resultados apertados, nesta quinta-feira, não houve nenhuma surpresa nas partidas de ida da primeira rodada. Os brasileiros Ronaldinho, César e Catanha marcaram nas vitórias de Paris Saint Gemain (3 a 0 no Ujpest, da Hungria), Lazio (4 a 0 Xanthi, da Grécia) e Celta ( 2 a 0 no Odense, da Dinamarca), respectivamente. Todos como local. Os ingleses Leeds, Chelsea e Fulham, os espanhóis Bétis e Alavés e os alemães Stuttgart e Shalke 04, também ganharam. O destaque negativo veio da Dinamarca. Vinte torcedores, a maioria deles da Suécia, foram presos antes e depois da partida entre Copenhague e Djurgarden, segundo a polícia dinamarquesa. Mais de quatro mil torcedores do Djurgarden viajaram da Suécia à Copenhague para a partida, que terminou em 0 a 0. Os detidos, em sua maioria, estavam embriagados.