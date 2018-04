Brasileiros marcam na Copa da Uefa Renato, ex-Santos, marcou um gol na vitória de 2 a 1 do Sevilla sobre o Nacional, de Portugal, e ajudou a sua equipe a se classificar para a próxima fase da Copa da Uefa. O volante entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol, aos 38 minutos. Foi o quarto gol de Renato em 13 jogos com a camisa do Sevilla. Assim como ele, muitos outros brasileiros se destacaram na rodada desta quinta-feira do torneio europeu. Como o lateral-esquerdo Kléber, do Basel, da Suíça. Seu time venceu o Terek, também da Suíça, por 2 a 0, em casa, e o jogador marcou o segundo gol da equipe, aos 44 minutos ? o Basel avançou para a próxima fase. ?Estou muito feliz. Em primeiro lugar por ajudar a minha equipe a passar para a próxima fase da Copa da Uefa. Em segundo, por ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Basel e finalmente por poder ter homenageado minha mãe Noêmia, que fez aniversário e compareceu ao estádio para me prestigiar?, disse o lateral-esquerdo. Na vitória do Sochaux por 5 a 0 sobre o Stabaek, mais uma vez os brasileiros foram destaque. Francileudo, naturalizado tunisiano, fez um, e Ilan, ex-centroavante do Atlético-PR, marcou mais dois. Garantiram a fácil classificação da equipe francesa para a segunda fase. Cacau, atacante do Stuttgart, tem aproveitado a ausência de Kevin Kuranyi, machucado, para buscar seu espaço no time alemão. Nesta quinta-feira, fez dois na vitória de 4 a 0 sobre o Ujpest. Hinkel e Heldt fizeram os outros dois gols. PUNIÇÃO - A Uefa poderá punir o Porto porque um torcedor do clube português deu uma cuspida no técnico José Mourinho, do Chelsea, na partida de quarta-feira, pela Copa dos Campeões. O treinador destacou-se no time português nas duas últimas temporadas. Foi campeão da competição européia ao vencer o Monaco. Mas deixou a equipe e foi para o time inglês, do milionário russo Roman Abramovich. Assim que Mourinho se sentou no banco de reservas, foi atingido por um torcedor. ?O futebol é isso. Algumas pessoas gostam de mim, outras não. Assim é a vida?, afirmou José Mourinho. Segundo uma porta-voz da Uefa, o árbitro do jogo, o alemão Herbert Fandel, relatou o episódio na súmula. ?E nós vamos dar uma analisada nisso?, disse ela. A entidade tem punido com rigor ações violentas de torcedores.