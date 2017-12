Brasileiros marcam na Copa da Uefa O Stuttgart disparou na liderança do grupo G da Copa da Uefa, ao bater o Benfica por 3 a 0, nesta quinta-feira, na Alemanha. Um dos destaques da partida foi o atacante brasileiro Cacau, autor do primeiro gol. Outro brasileiro, Kuranyi, que é naturalizado alemão, marcou o terceiro e Meisser fez o segundo gol da equipe da casa, que tem agora seis pontos, três à frente do time de Lisboa e do Dínamo de Zagreb (Croácia), que goleou o Beveren, da Bélgica, por 6 a 1. Outro brasileiro a deixar sua marca na rodada foi o atacante Lincoln, na vitória de 1 a 0 do Schalke 04, da Alemanha, sobre o Hearts, na Escócia. Com o bom resultado, o time alemão passou a dividir, com 4 pontos, a liderança do grupo A, com o Feyenoord, da Holanda, que empatou por 1 a 1 com o Ferencvaros, na Hungria. No grupo B, o Parma se reabilitou ao vencer o Steaua, da Romênia, por 1 a 0. O resultado foi bom para o Besiktas, da Turquia, que ficou sozinho na liderança, com seis pontos, ao bater o Athletic Bilbao, da Espanha, por 3 a 1. Pelo grupo C quem levou a melhor foi o time russo do Dniepropetrovsk, que bateu o Utrecht por 2 a 1, na Holanda, e ficou com seis pontos na liderança isolada. No outro jogo da chave, o Austria Vienna atuou em casa contra o Zaragoza (Espanha) e venceu por 1 a 0. Outros resultados: Newcastle (ING) 2 x 0 Dínamo Tbilisi (GEO), Partizan (SEM) 4 x 0 Egaleo (GRE), Graz (AUT) 3 x 1 Amika Wronki (POL), Lille (FRA) 2 x 1 Zenit (RUS) e Middlesbrough (ING) 2 x 0 Lazio (ITA).