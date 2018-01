Brasileiros marcam na rodada do Espanhol Ricardo Oliveira, com dois gols, e Marcos Assunção, com um, foram o destaque na goleada do Bétis sobre o lanterna Numancia por 4 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Juanito abriu o placar. Com o resultado, o time de Sevilha somou 33 pontos e agora figura na sexta colocação. Outro jogador brasileiro a balançar as redes neste domingo foi o meia Renato, ao abrir o placar na vitória do Sevilla sobre o Albacete por 2 a 0. Confira os demais resultados: Deportivo La Coruña 4 x 1 Espanyol, Getafe 3 x 0 Zaragoza, Levante 2 x 1 Real Sociedad e Villarreal 3 x 1 Valencia. Malaga x Atlético Madrid e Real Madrid x Mallorca completam a rodada.