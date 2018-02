Brasileiros marcam na vitória do Lyon O Lyon suou, mas venceu o Ajaccio por 3 a 2, neste domingo, em casa, e se manteve na liderança do Campeonato Francês, com 27 pontos. O destaque do jogo, porém, foi a atuação decisiva dos brasileiros Fred e Juninho Pernambucano, que marcaram um gol cada - o terceiro e último foi anotado por Wiltord. Diawara e Edson fizeram os gols do Ajaccio, que ficou em 16º, com 11 pontos.