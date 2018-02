Brasileiros marcam na vitória do Necaxa sobre o Cruz Azul Na primeira rodada do Grupo A do Torneio Interliga, que classifica duas equipes mexicanas para a Libertadores deste ano, o Necaxa passou pelo Cruz Azul, por 3 a 2, graças aos brasileiros Kleber Boas e Fabiano Pereira, que marcaram os gols da vitória ao lado do mexicano Osvaldo Lucas. No outro jogo do grupo, o Tigres derrotou o Monterrey, no clássico local, por 2 a 0, com gols de Sidney Balderas e Walter Gaitán. Os dois melhores da chave, disputada em apenas um turno, avançam para as semifinais. O campeão do torneio entrará no grupo do São Paulo na Libertadores, que ainda tem Audax Italiano, do Chile, e Alianza Lima, do Peru. Já o vice-campeão terá de disputar a primeira fase, eliminatória, contra o Sporting Cristal, do Peru. Nesta quinta, acontecerão os dois primeiros jogos do Grupo B: Jaguares x Monarcas e América x Tecos. O Torneio Interligas é disputado nos Estados Unidos.