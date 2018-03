Brasileiros marcam na vitória do Real Com gols dos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos - o inglês Owen fez o outro -, o Real Madrid derrotou o Zaragoza por 3 a 1, neste sábado, na rodada final do Campeonato Espanhol. A vitória fora de casa deixou o Real Madrid com 80 pontos, atrás apenas do campeão Barcelona, que terminou com 84 após empatar com a Real Sociedad, por 0 a 0, também neste sábado. Neste domingo, acontecem os demais jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol: Racing Santander x Albacete, Villarreal x Levante, Sevilla x Málaga, Atlético de Madrid x Getafe, Mallorca x Betis, Numancia x Deportivo La Coruña, Espanyol x Atlético Bilbao e Valencia x Osasuña.