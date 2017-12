Brasileiros marcam no campeonato alemão Dois atacantes brasileiros brilharam neste sábado, na abertura da terceira rodada campeonato alemão. O artilheiro Amoroso marcou dois gols na vitória por 3 a 1 do Borussia Dortmund sobre o Munique 1860. Koller marcou o terceiro do Borussia e Kioyo descontou para o Munique no finalzinho. O atacante França, ex-São Paulo, também marcou. Ele fez o primeiro gol na goleada de 4 a 0 do Bayer Leverkusen sobre o Hannover. Com essa vitória, o Leverkusen lidera o campeonato com 9 pontos. Com a vitória de hoje, o Borussia chega aos 7 pontos ganhos e divide a vice-liderança do campeonato com o Bayern Munich, Werder Bremen e Stuttgart. O Bayern venceu o Bochum por 2 a 0. O Werder Bremen venceu o Kaiserslautern por 1 a 0 e o Stuttgart bateu o Borussia Moenchengladbach pelo mesmo placar. A rodada deste sábado teve ainda os seguinte resultados: Hertha Berlim 0 x 0 Friburgo e Hansa Rostock 3 x 0 Frankfurt. No domingo, mais duas partidas: Wolfsburgo x Hamburgo e Schalke 04 x Colônia.