Brasileiros marcam no Campeonato Alemão O atacante brasileiro França marcou um dos gols da vitória do Bayer Leverkusen por 3 a 0 sobre o Borússia Dortmund, neste sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. Com a vitória, o time de França vai a quarto lugar na classificação geral, com 55 pontos ganhos. Babic e Berbatov, de pênalti, completaram o marcador. O Borússia, dos brasileiros Ewerthon e Evanilson é o sexto, com 48 pontos. Outro brasileiro que marcou hoje foi Marcelinho Paraíba. Ele fez um dos gols nos 3 a 0 que o Hertha Berlim aplicou no Kaiserslautern. Wichniarek e Bobic fizeram os outros gols. Teve gol brasileiro também na vitória de 2 a 0 do Wolfsburgo contra o Borússia Moenchengladbach. O ex-corintiano Fernando Baiano abriu a contagem aos 2 minutos de jogo. Karhan completou o amrcador aos 20 do segundo. A rodada deste sábado do Alemão teve ainda os seguintes resultados: Eintracht Frankfurt 3 x 0 Fribrugo; Hannover 0 x 1 Stuttgart, Hamburgo 4 x 2 Colônia, Hansa Rostock 3 x 1 Schalke 04. A rodada prossegue neste domingo com mais dois jogos: o líder Werder Bremen (67 pontos) enfrenta o Bochum e o terceiro colocado Bayerm de Munique (59 pontos) pega o 1860 Múnich.