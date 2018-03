Brasileiros na final da Copa do Rei O Betis - time dos brasileiros Edu, Marcus Assunção, Denílson e Ricardo Oliveira - conseguiu nesta quarta-feira a classificação para a decisão da Copa do Rei da Espanha, que será disputada em junho, em Madri. Em Bilbao, o Betis ficou no empate em 0 a 0 com o Athletic no tempo normal e na prorrogação. Como o jogo de ida também havia terminado sem gols, a decisão foi para os pênaltis. A equipe dos brasileiros venceu por 5 a 4, após doze cobranças. O atacante Ricardo Oliveira foi o único que desperdiçou seu chute. Marcus Assunção e Denílson acertaram suas cobranças. O adversário do clube de Sevilha será conhecido nesta quinta-feira. O Atlético de Madrid enfrenta em casa o Osasuña e precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida, em Pamplona.