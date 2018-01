Brasileiros não se apresentam ao Lyon Ronaldinho Gaúcho está fazendo escola na França. Assim como ele, que não se reapresentou no Paris Saint-Germain, três jogadores brasileiros faltaram ao treino desta segunda-feira no Lyon. O meia Juninho Pernambucano e os zagueiros Cláudio Caçapa e Edmílson resolveram prolongar a folga de Natal, mas com a anuência da diretoria do clube. O outro atleta do País no elenco, o atacante Sonny Anderson, apareceu normalmente e segue fazendo o trabalho para se recuperar de uma lesão muscular na perna direita.