Brasileiros perdem espaço na Europa Conhecer uma nova cultura, ganhar muito dinheiro e tornar-se famoso no exterior, mas, ao mesmo tempo, deixar o País e passar a conviver com clima, pessoas e alimentação diferentes. Vale a pena? A resposta de muitos dos jogadores brasileiros é não, embora quase todos se animem quando recebem proposta. Vários dos que foram à Europa nos últimos meses estão retornando precocemente, irritando os clubes que investiram milhões e, aos poucos, fechando o mercado para os atletas no exterior. O São Paulo está trazendo Athirson e Dill. O Corinthians negocia com Vágner, Dida e André Luís. Eles estão há pouco tempo fora do Brasil. Leia mais no O Estado de S. Paulo