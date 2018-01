Brasileiros regressam a Madri Os três brasileiros do Real Madri - Ronaldo, Roberto Carlos e Flávio Conceição - chegaram hoje à capital espanhola, depois de passar o Natal no Brasil, dispostos a reiniciar os treinamentos ainda nesta tarde por causa do importante jogo do dia 2, contra o Sevilha, pela liga espanhola. Enquanto o lateral Roberto Carlos falou aos jornalistas sobre a sua vontade de ver o Real chegar ao segundo lugar na liga - o time está em terceiro, atrás do Valencia e do líder Real Sociedad -, o atacante Ronaldo desceu no aeroporto de Barajas sem dar declarações.