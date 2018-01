Brasileiros são campeões na Ucrânia O Shakhtar Donetsk, time recheado de brasileiros (Elano, Matusalém, Brandão e Jádson), garantiu neste domingo, com uma rodada de antecipação, o título do Campeonato Ucraniano. Com um gol de Matusalém, a equipe venceu fora de casa o Chernomorets Odessa por 3 a 1 e não pode mais ser ultrapassado pelo Dynamo de Kiev, que já assegurou o segundo lugar. Essa é segunda vez que o Shakhtar conquista o título ucraniano desde 1992, quando o clube foi criado com o final da União Soviética. A primeira conquista aconteceu em 2002.