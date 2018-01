Brasileiros são destaque no Alemão Os atacantes brasileiros Alex Alves e Adhemar foram os destaques da rodada deste sábado do Campeonato Alemão. Alex marcou dois gols na vitória por 3 a 0 do Hertha Berlim sobre o Frankfurt. Adhemar também foi muito bem e marcou os dois gols na vitoria do Stuttugart por 2 a 1 em cima do Bremen. O peruano Pizarro fez o único gol do Bremen. A rodada foi boa para o Bayern de Munique, que venceu o Friburgo por 1 a 0 e pelo menos temporariamente é o líder do campeonato. Em outra partida deste sábado, o Bayer Leverkusen jogou como visitante e bateu o Kaiserslautern por 1 a 0 e o Colonia derrotou o Cottbus por 4 a 0. Na noite de sexta-feira, na abertura da 31ª rodada, o Borussia Dortmund, que luta pelo título, apenas empatou em 1 a 1 Wolfsburgo. Resultados: Sexta-feira - Wolfsburgo 1 x 1 Dortmund. Sábado - Kaiserslautern 0 x 1 Bayer Leverkusen; Bayern Munique 1 x 0 Friburgo, Hertha Berlín 3 x 0 Frankfurt, Stuttgart 2 x 1 Bremen, Colonia 4 x 0 Cottbus, Bochum x Schalke (à noite) Domingo - Unterhaching x 1860 Munique e Hamburgo x Rostock.