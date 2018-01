Brasileiros são dúvida no Real Madrid Até o momento, Ronaldo e Roberto Carlos não foram escalados para o jogo entre Real Madrid e Valladolid, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Carlos Queiroz aguarda relatórios da comissão técnica da seleção brasileira para definir o time titular. Queiroz anunciou que apenas duas horas antes do jogo anunciará se os jogadores brasileiros vão entrar em campo pelo Real. Os dois serviram a seleção na rodada de abertura das Eliminatórias, contra Colômbia e Equador. Outro problema do treinador é Zidane. O meia francês havia sofrido uma lesão muscular na partida contra o Villarreal. Depois, atuou boa parte do jogo da França contra a Eslovênia, quarta-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Zidane fez tratamento intensivo nas piscinas com o fisioterapeuta do clube espanhol, na quinta e sexta. "Só vou escalar os três jogadores se estiverem em forma. Não me agrada que atletas sejam poupados, mas algumas vezes é necessário", disse Carlos Queiroz. O técnico poderá contar com Beckham, Figo, Casillas e Raúl - todos voltaram bem dos jogos das Eliminatórias da Eurocopa. Enquanto isso, o Barcelona enfrenta o Albacete no domingo, fora de casa, e Ronaldinho Gaúcho está confirmado pelo técnico Frank Rijkaard. O meia brasileiro chegou ao treino do Barça com uma hora de atraso, nesta sexta. O jogador garantiu que havia informado ao clube sobre o atraso do seu vôo de São Paulo a Madri. "Estou um pouco cansado com essas longas viagens dos jogos da seleção brasileira. Não tenho nenhuma culpa pelo atraso do vôo até Barcelona. Nosso treinador é uma pessoa inteligente. Sei que vai entender", disse Ronaldinho.