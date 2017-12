Brasileiros são premiados no Mundial Sub-20 De maneira surpreendente, a organização do Mundial Sub-20 elegeu Ismail Mattar, dos Emirados Árabes, como o melhor jogador da competição, encerrada nesta sexta-feira com a vitória do Brasil sobre a Espanha por 1 a 0. A eleição de Mattar surpreendeu porque sua equipe foi eliminada logo nas oitavas-de-final da competição. Os brasileiros, no entanto, não têm do que reclamar. Dudu Cearense ficou com a ?Bola de prata? - destinada ao segundo melhor do torneio - e o lateral-direito Daniel ficou com a ?Bola de bronze?. Dudu ganhou ainda a ?Chuteira de Bronze?, prêmio concedido aos principais artilheiros da competição. O brasileiro fez 4 gols, o mesmo número norte-americano Ed Johnson e do japonês Daisuke Sakata, mas ficou com o bronze por ter feito mais partidas que os concorrentes.