Brasileiros se apresentam ao Benfica Os brasileiros Anderson e Beto, reforços da equipe do Benfica, o atual campeão português, chegaram neste sábado ao clube, em Lisboa. O zagueiro Anderson disse ter recebido informações do Benfica de seus ex-companheiros de Corinthians, os meias Roger e Carlos Alberto, que já atuaram no futebol português. Beto, que veio do Beira-Mar, e o russo Karyaka, são os outros reforços do Benfica, agora comandado pelo técnico holandês Ronald Koeman, para a próxima temporada. A apresentação oficial dos jogadores será nesta segunda-feira.