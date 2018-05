Brasileiros se destacam em vagas de Shakhtar e Lazio na Liga Europa

Dois brasileiros foram decisivos para classificar suas equipes às oitavas de final da Liga Europa na segunda leva de jogos desta quinta-feira. Marlos fez de calcanhar e abriu o placar para a surpreendente vitória por 3 a 0 do Shakhtar Donetsk sobre o Schalke 04 em plena Gelsenkirchen, na Alemanha. Já Felipe Anderson marcou um gol no triunfo por 3 a 1 da Lazio sobre o Galatasaray, em Roma.

Como o jogo de ida entre Shakhtar e Schalke terminou empatado em 0 a 0, qualquer empate com gols na Alemanha classificava os ucranianos. Marlos marcou logo aos 26 minutos do primeiro tempo, batendo de calcanhar com o gol praticamente aberto, uma vez que o goleiro Fahrmann tentou interceptar o cruzamento rasteiro de Ferreyra, sem sucesso.

Atrás no placar, o time alemão teve que se abrir e levou o segundo gol aos 18 minutos da etapa final. A zaga do Schalke cortou mal, Taison recuperou e abriu para o argentino Ferreyra, que finalizou cara a cara com o goleiro. No terceiro, aos 32, a assistência também foi de Taison, para gol de Kovalenko.

Acostumado a ter uma legião brasileira, o Shakhtar relacionou apenas cinco: o lateral-esquerdo Ismaily, Marlos, Taison e Wellington Nem, que entrou no segundo tempo, além de Eduardo da Silva, naturalizado croata.

LAZIO ELIMINA GALATASARAY

Oitava colocada no Campeonato Italiano, a Lazio confia no título da Liga Europa para estar na Liga dos Campeões da próxima temporada. Nesta quinta, a equipe de Roma avançou uma etapa nesta meta ao vencer o Galatasaray por 3 a 1, no Estádio Olímpico. A partida de ida, em Istambul, havia terminado em 1 a 1.

A partida em Roma foi decidida num intervalo de 13 minutos. Aos 14 do segundo tempo, Parolo abriu o placar. Felipe Anderson quase não teve trabalho para ampliar, logo em seguida, completando para o gol vazio um cruzamento rasteiro. Öztekin descontou na sequência, mas Miroslav Klose, sempre artilheiro, deixou o dele aos 27 e matou a partida.

Eliminado, o Galatasaray, que já está 14 pontos atrás do Besiktas no Campeonato Turco, praticamente encerra a temporada de nomes importantes como Podolski, Sneijder e Muslera.

Quem também fica pelo caminho é o Olympique de Marselha, que empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao, na Espanha, e foi eliminado porque perdeu por 1 a 0 em casa, na semana passada.