Brasileiros se destacam na Copa da Uefa Os brasileiros foram destaque, nesta quinta-feira, na rodada de ida da primeira fase da Copa da Uefa. Em Moscou, o atacante Daniel Carvalho (ex-Inter de Porto Alegre) marcou duas vezes na vitória do CSKA Moscou, atual campeão da competição, sobre o Midtjylland (Dinamarca) por 3 a 1. Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk goleou o Debrecen (Hungria) por 4 a 1, com três gols de brasileiros - dois do atacante Brandão (ex-Coritiba) e um do volante Elano (ex-Santos). Na partida de volta, no próximo dia 29, o time ucraniano pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. Outros resultados desta quinta-feira foram: Krylya Sovietov (Rússia) 5 x 3 AZ Alkmaar (Holanda), Stuttgart (Alemanha) 2 x 0 Domzale (Eslovênia), Zenit St. Petersburg (Rússia) 0 x 0 AEK Athens (Grécia), Vitória de Setúbal (Portugal) 1 x 1 Sampdoria (Itália) e Bayer Leverkusen (Alemanha) 0 x 1 CSKA Sofia (Bulgária).