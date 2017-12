Brasileiros se destacam no Espanhol Além de Ronaldo, outros brasileiros se destacaram na rodada deste domingo no Campeonato Espanhol. Magno fez o primeiro gol do Alavés na derrota para o Real Madrid. Vágner fez o gol da vitória do Celta sobre o Valencia por 1 a 0. Belletti e Marcos Senna marcaram para o Villareal no empate por 2 a 2 com o Rayo Vallecano, em Madrid. E Thiago Motta fez o primeiro gol do Barcelona no empate por 2 a 2 com o Osasuna, no Camp Nou. Celta e Real Sociedad, que bateu o Valladolid por 2 a 1, lideram o Campeonato Espanhol com 13 pontos. O Málaga fez 3 a 1 no Atlético de Madrid e está em terceiro com 11 pontos. Com a vitória por 5 a 2 sobre o Alavés, o Real Madrid chegou aos 10 pontos, ocupando a quarta posição junto com o Valencia. No dérbi sevilhano, Sevilla e Betis empataram por 1 a 1. O time de Denílson saiu na frente com um gol de Joaquin no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Sevilla empatou com um gol contra de Juanito.