Brasileiros se dividem na Libertadores A composição da fase de oitavas-de-final da Copa Libertadores dividiu os times brasileiros: São Paulo e Palmeiras (que se enfrentam) ficam de um lado nos cruzamentos, e Santos e Atlético Paranaense ficam do outro. Assim, o confronto entre esses times só aconteceria numa eventual final do torneio. Santos e Atlético, por sinal, podem se enfrentar na próxima fase. O time paranaense vai jogar contra o Cerro Porteño (PAR), que se classificou no Grupo 4, o mesmo do Palmeiras. A vantagem é dos paraguaios. Já o Santos enfrenta o Universidad de Chile (CHI), com a vantagem de decidir em casa até mesmo na decisão, pois terminou como o melhor 3.º entre os primeiros e só perde para os argentinos Boca Juniors (2.º) e River Plate (1.º). No lado de São Paulo e Palmeiras, a vantagem é do time do Morumbi. Mas na próxima fase ela só será confirmada se o adversário não for o Tigres (MEX), dono da 4.ª melhor campanha e que enfrenta o Once Caldas (COL) (13.º). O Palmeiras terminou como o 6.º colocado entre os vices e o 12.º no geral. Confira como ficou a classificação geral entre os campeões e vices da segunda fase da Copa Libertadores: 1.º - River Plate (ARG); 2.º - Boca Juniors (ARG); 3.º - Santos (BRA); 4.º - Tigres (MEX); 5.º - São Paulo (BRA); 6.º - Cerro Porteño (PAR); 7.º - Chivas (MEX); 8.º - Independiente Medellín (COL); 9.º - Banfield (ARG); 10.º - Pachuca (MEX); 11.º - Atlético-PR (BRA); 12.º - Palmeiras (BRA); 13.º - Once Caldas (COL); 14.º - Universidad de Chile (CHI); 15.º - Júnior Barranquilla (COL); e 16.º - LDU (EQU). Os confrontos das oitavas-de-final são (dias 18 ou 19/5 e 25 ou 26/5): River Plate x LDU; Independiente Medellín x Banfield; Tigres x Once Caldas; São Paulo x Palmeiras ; Boca Juniors x Júnior Barranquilla; Chivas x Pachuca; Santos x Universidad de Chile; e Cerro Porteño x Atlético Paranaense. Em negrito os times brasileiros. Confira a classificação e os últimos resultados da Copa Libertadores 2005.