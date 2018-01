Brasileiros serão julgados na Itália por passaporte falso O lateral-esquerdo brasileiro Jorginho Paulista e o atacante Fábio Júnior serão julgados na Itália. Eles são acusados de usarem passaportes falsos quando atuaram no país em 1999, na Udinese e Roma, respectivamente. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira pela Justiça Desportiva de Udine, no norte da Itália. Serão processados também Gino Pozzo, de 42 anos, filho do proprietário da Udinese, e Sigfrido Marcatti, de 57 anos, dirigente do clube. O julgamento por retenção e falsificação de documentos começará em 15 de junho. O caso dos passaportes falsos foi revelado em 1999, depois que a polícia da Polônia deteve no aeroporto os jogadores brasileiros Warley (atualmente no Brasiliense) e Alberto (hoje no Siena-ITA), quando ambos defendiam a Udinese. Eles usavam documentos portugueses irregulares, quando tentavam entrar no país para disputar uma partida da Copa da Uefa. Após a descoberta, teve início uma investigação, que revelou 31 envolvidos no escândalo, dentre os quais 12 jogadores, que tinham obtido passaportes europeus falsos - a medida de retirar documentos europeus é usada para evitar que os atletas ocupem vagas para jogadores extra-comunitários. Entre os acusados estavam o meia-atacante uruguaio Alvaro Recoba, da Inter de Milão, e o dirigente do clube Gabriele Oriali, que pagaram penas financeiras. Já o goleiro Dida, do Milan, foi condenado a sete meses de prisão com sursis (direito a ficar em liberdade), em 2003, também por utilizar passaporte irregular. Com passagem por Cruzeiro, Atlético-MG e Palmeiras, Fábio Júnior defende atualmente o modesto Bochum, da Alemanha.