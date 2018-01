Brasileiros torcem por Portugal no estádio em Munique Depois da eliminação do Brasil nas quartas-de-final, a torcida brasileira na Alemanha passou a apoiar Portugal na disputa da Copa do Mundo. Além da afinidade histórica entre os povos, existe o carinho pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Sem contar a possibilidade de vingança contra a França, que mandou o time de Parreira de volta para casa e enfrenta a seleção portuguesa nesta quarta-feira, a partir das 16 horas (horário de Brasília), em Munique. Como esperavam ver o Brasil em campo na semifinal desta quarta-feira, em Munique, vários torcedores brasileiros já tinham comprado ingressos para o jogo. Agora, como o time de Parreira está fora, a opção foi torcer por Portugal. Teve muito torcedor brasileiro que tentou vender seu ingresso durante o dia em Munique ? até abaixo do preço pelo qual foi comprado. Mesmo assim, foi possível encontrar várias camisas amarelas do Brasil no estádio. Esse foi o caso do empresário Jaime Benchimol, que mora em Manaus e viajou para Alemanha com a esposa e a filha para acompanhar a Copa. ?O jeito agora é torcer para Portugal?, afirmou. Portugal e França se enfrentam a partir das 16 horas (horário de Brasília), no moderno e bonito Allianz Arena, em Munique. Quem vencer vai fazer a final da Copa no domingo, contra a Itália, em Berlim. E quem perder disputará o terceiro lugar no sábado, com a Alemanha, em Stuttgart.