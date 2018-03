Brasileiros trocam de clube na Europa O meia-atacante Rodrigo Fabri foi negociado pelo Real Madrid e deve assinar por 3 anos com o Atlético de Madrid. Aos 27 anos, ele tinha contrato até 2004 com o atual campeão espanhol, mas defendeu o Grêmio no primeiro semestre. Já o volante Flávio Conceição saiu do mesmo Real Madrid para assinar empréstimo de 1 ano com o Borussia Dortmund, da Alemanha.