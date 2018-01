Brasileiros trocam de times na Europa O Borússia Dortmund confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante brasileiro Amoroso, que estava no Parma, da Itália. Como parte do pagamento, a equipe alemã cedeu ao clube italiano o lateral-direito Evanilson. O Borússia pagou U$ 6,7 milhões por Amoroso, que deverá assinar contrato por quatro temporadas. Apesar de ter sido incluído no negócio, Evanílson ainda vai defender o Borússia por mais uma temporada, por empréstimo. A contratação de Amoroso é mais uma tentativa do Borússia de colocar um fim na hegemonia do Bayern de Munique - que venceu a Liga Alemã nas três últimas temporadas e se mantém como um dos favoritos ao tetra - o que seria um recorde no país. Além de Amoroso, o Borússia anunciou esta semana, a contratação do atacante checo Jan Koller, do Anderlecht. A temporada alemã começa no dia 27 de julho.