Brasileiros vão bem no futebol europeu Sete brasileiros conquistaram títulos com seus clubes neste final da temporada européia 2002/2003. E mais 18 ainda têm chance de levantar uma taça. Dos 18, quatro estão em uma situação privilegiada. Rivaldo, Dida, Serginho e Roque Júnior, todos do Milan, poderão ser campeões da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Itália. Entre os que já comemoraram na temporada, nenhuma grande surpresa. Élber e Zé Roberto conquistaram o título alemão com o Bayern de Munique faz duas semanas. Élber, com 21 gols, está muito perto de assegurar a artilharia. Gilberto Silva, titular da seleção brasileira na campanha do penta, e Edu, ex-Corinthians, ficaram com a Copa da Inglaterra na vitória do Arsenal contra o Southampton. De Portugal, Deco não só ajudou o Porto no título nacional, como também garantiu uma vaga na seleção portuguesa sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Derlei, atacante desconhecido no Brasil, também foi campeão com o Porto. E na quarta eles poderão ganhar a Copa da Uefa, na final contra o Celtic. A quatro rodadas do final do Campeonato Espanhol, cinco brasileiros têm chance de conquistar o título. Ronaldo, Roberto Carlos e Flávio Conceição ajudam o Real Madrid na corrida pelo título. O Real é o vice-líder, um ponto a menos que a Real Sociedad. O La Coruña, de Mauro Silva e Donato, é o terceiro colocado, a três pontos da líder. Na França, o Lyon, com uma leva de brasileiros, é o favorito ao Campeonato Francês, a duas rodadas do final. Edmílson, Cláudio Caçapa (ex-Atlético-MG), Juninho Pernambucano e Sonny Anderson jogam no Lyon. E, no futebol italiano, fora o quarteto do Milan, outros quatro brasileiros correm atrás de um título. Aldair, Cafu, Emerson e Lima, todos da Roma, enfrentam nesta terça o Milan, na primeira partida da final da Copa da Itália. Pode ser a salvação da temporada. Maxwell, ex-júnior do Cruzeiro, tem chance de ser campeão com o Ajax, vice-líder na Holanda a três pontos do PSV Eindhoven.