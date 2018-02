Brasileiros vão estrear fora de casa na Copa Libertadores

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a tabela de jogos da Copa Libertadores de 2008, que começará no dia 30 de janeiro com a disputa da primeira fase, eliminatória. Dos brasileiros, apenas o Cruzeiro estará em campo: joga em casa, contra o Cerro Porteño, do Paraguai. Na fase de grupos, que começará no dia 13 de fevereiro, os quatro times brasileiros já garantidos começam fora de casa. O São Paulo, campeão brasileiro, enfrentará o Atlético Nacional na Colômbia, no Grupo 7, mesmo destino do Santos, que pega o Cúcuta Deportivo, mas pelo Grupo 6. Os times do Rio terão outro destino. O Flamengo pega o Coronel Bolognesi, do Peru, enquanto que o Fluminense, atual campeão da Copa do Brasil, enfrentará a LDU, no Equador. As datas estão sujeitas a adaptação pela entidade pelas necessidades das emissoras de TV. Os horários ainda não foram confirmados. Copa Libertadores 2008 - Tabela Primeira fase (eliminatória, jogos em ida e volta) 30 de janeiro e 6 de fevereiro Jogo A - Olmedo (EQU)* x Lanús (ARG) Jogo B - Cruzeiro* x Cerro Porteño (PAR) Jogo C - Arsenal (ARG)* x Mineros de Guayana (VEN) Jogo D - México 3* x Bolívia 3 Jogo E - Cienciano (PER)* x Wanderers (URU) Jogo F - Chicó (COL)* x Audax Italiano (CHI) Obs.: * local do primeiro jogo. Segunda fase dias 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4 e 23/4 Grupo 1 Ganhador B x Real Potosí Caracas FC x San Lorenzo San Lorenzo x Ganhador B Caracas FC x Real Potosí Real Potosí x San Lorenzo Ganhador B x Caracas FC San Lorenzo x Real Potosí Caracas FC x Ganhador B Ganhador B x San Lorenzo Real Potosí x Caracas FC Real Potosí x Ganhador B San Lorenzo x Caracas FC Grupo 2 Ganhador A x Danubio Deportivo Cuenca x Estudiantes LP Estudiantes LP x Ganhador A Deportivo Cuenca x Danubio Danubio x Estudiantes LP Ganhador A x Deportivo Cuenca Estudiantes LP x Danubio Deportivo Cuenca x Ganhador A Ganhador A x Estudiantes LP Danubio x Deportivo Cuenca Danubio x Ganhador A Estudiantes LP x Deportivo Cuenca Grupo 3 Ganhador D x Colo Colo UA Maracaibo x Boca Juniors Boca Juniors x Ganhador D UA Maracaibo x Colo Colo Colo Colo x Boca Juniors Ganhador D x UA Maracaibo Boca Juniors x Colo Colo UA Maracaibo x Ganhador D Ganhador D x Boca Juniors Colo Colo x UA Maracaibo Colo Colo x Ganhador D Boca Juniors x UA Maracaibo Grupo 4 Ganhador E x Nacional Coronel Bolognesi x Flamengo Flamengo x Ganhador E Coronel Bolognesi x Nacional Nacional x Flamengo Ganhador E x Coronel Bolognesi Flamengo x Nacional Coronel Bolognesi x Ganhador E Ganhador E x Flamengo Nacional x Coronel Bolognesi Nacional x Ganhador E Flamengo x Coronel Bolognesi Grupo 5 México 2 x Chile 2 U. San Martín x River Plate River Plate x México 2 U. San Martín x Chile 2 Chile 2 x River Plate México 2 x U. San Martín River Plate x Chile 2 U. San Martín x México 2 México 2 x River Plate Chile 2 x U. San Martín Chile 2 x México 2 River Plate x U. San Martín Grupo 6 Chivas Guadalajara x San José Cúcuta Deportivo x Santos Santos x Chivas Guadalajara Cúcuta Deportivo x San José San José x Santos Chivas Guadalajara x Cúcuta Deportivo Santos x San José Cúcuta Deportivo x Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara x Santos San José x Cúcuta Deportivo San José x Chivas Guadalajara Santos x Cúcuta Deportivo Grupo 7 Ganhador F x Sportivo Luqueño Atlético Nacional x São Paulo São Paulo x Ganhador F Atlético Nacional x Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño x São Paulo Ganhador F x Atlético Nacional São Paulo x Sportivo Luqueño Atlético Nacional x Ganhador F Ganhador F x São Paulo Sportivo Luqueño x Atlético Nacional Sportivo Luqueño x Ganhador F São Paulo x Atlético Nacional Grupo 8 Ganhador C x Libertad LDU Quito x Fluminense Fluminense x Ganhador C LDU Quito x Libertad Libertad x Fluminense Ganhador C x LDU Quito Fluminense x Libertad LDU Quito x Ganhador C Ganhador C x Fluminense Libertad x LDU Quito Libertad x Ganhador C Fluminense x LDU Quito Terceira fase - Oitavas-de-final dias 30/4, 7/5 e 14/5 Quarta fase - Quartas-de-final dias 21 e 28/5 Quinta fase - Semifinais dias 4 e 11/6 Sexta fase - Finais 25/6 e 2/7