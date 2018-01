Brasília: Agitação apenas para desfile A dois dias do jogo que pode garantir antecipadamente ao Brasil a vaga para a Copa do Mundo de 2006, a grande mudança no cenário de Brasília era vista na Esplanada dos Ministérios, um dos cartões postais da cidade. O novo visual, com flâmulas e armações de arquibancadas ao longo da pista, não é, entretanto, para esperar a Seleção do quarteto Kaká, Robinho, Adriano e Ronaldo, mas sim para o desfile de sete de setembro na próxima quarta-feira. À exceção do dirigível de um dos patrocinadores do evento sobrevoando a cidade, algumas bancas de venda de camisas piratas no Setor Comercial Sul e um quiosque em shopping de outro patrocinador da seleção, a movimentação em torno do jogo era pequena. A maior agitação ocorria nas imediações do Estádio Mané Garrincha, onde a atrasada reforma do estádio, os acertos finais da organização e a preparação dos vendedores de comida, bebidas e artigos como camisas e bandeiras da seleção refletiam a proximidade do jogo. Este último grupo, aliás, com expectativas otimistas para o faturamento do final de semana. "Quando tem jogo aqui, faturo normalmente entre R$ 200 e R$ 300. Mas neste domingo espero vender pelo menos o dobro", afirmou Raimundo de Brito, o Raí, dono de uma barraca de tradicionais alimentos de porta de estádio como cachorro-quente e pão com lingüiça calabresa. O otimismo da economia informal se repetia na formal. O Sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares (Sindobar) trabalha com dois cenários para o jogo. Se o Brasil não ganhar, as vendas devem aumentar em torno de 5%. Mas se a seleção ganhar: "Aí é festa. As pessoas sairão para comemorar e as vendas devem subir em torno de 20%", disse o presidente do Sindobar, César Augusto Gonçalves. Se a cidade mudou pouco sua rotina para esperar o jogo do Brasil, a grande polêmica em torno da partida continua: o preço dos ingressos que variam de R$ 70 (geral) a R$ 300 (cadeiras), considerados muito caros pela maioria das pessoas. "Tomei coragem de comprar porque é algo que ocorre uma vez na vida outra na morte. Mas acho que pelo menos a geral deveria ser mais barata, para a população de menor renda ter acesso ao jogo", avaliava o psicológo recém-formado André Luiz, enquanto a sua vez de comprar ingresso. A organização do evento admite o preço alto, mas se defende: "Um jogo de eliminatória é muito caro, especialmente em Brasília, que é uma cidade atípica. Além disso, 80% dos ingressos foram vendidos como meia-entrada, o que já era esperado, mas elevou o preço final", afirmou o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Fábio Simão. O argumento parece que não convenceu os brasilienses. Fontes da Secretaria de Esporte do Distrito Federal contam que, especialmente no início das vendas, muitas ligações foram recebidas com críticas e comentários ácidos contra o Secretário de Esportes, Weber Magalhães, que teria pretensões de se candidatar a deputado federal pelo PFL. Para quem não tem dinheiro para comprar entrada para domingo, a única chance de ver a seleção em Brasília será o treino deste sábado à tarde. A partir das 10 horas, no Estádio Mané Garrincha, estarão sendo trocados ingressos para o treino por um par de tênis e um quilo de alimentos. Mas é bom chegar cedo, pois a fila deverá ser grande.