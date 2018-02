Brasília deve ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 Brasília deve ser anunciada nesta sexta-feira como a segunda sede do Brasil para os jogos da Copa do Mundo de 2014 - Belo Horizonte já foi eleita a primeira -, caso o torneio seja mesmo realizado no País. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, se reúne com o governador do DF, José Roberto Arruda, para falar da candidatura da capital. E visitam o Estádio Mané Garrincha, local escolhido para receber as partidas. A candidatura do Brasil a organizar o Mundial de 2014 foi registrada na Fifa no final de 2006. A única concorrente será a Colômbia, que não conta com o apoio da Conmebol. A sede será definida pela Fifa no final deste ano. A entidade máxima do futebol mundial pretende que a Copa seja realizada na América do Sul, mas já avisou que se nenhum candidato cumprir o caderno de encargos outro continente será sede. O Canadá já manifestou interesse em organizar o torneio.