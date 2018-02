Brasiliense a uma vitória da Série A Se vencer o jogo deste sábado contra o Fortaleza, às 16 horas, no estádio Boca de Jacaré, o Brasiliense garante uma vaga na Série A do ano que vem. Na combinação de resultados, a vitória em casa somada a um empate entre Bahia e Avaí garante o título antecipado da Série B deste ano ao time do técnico Edinho, que defende uma invencibilidade de 31 jogos disputados em casa. Para evitar a euforia entre jogadores e os torcedores da fanática "Febre Amarela", o experiente Edinho preferiu manter Jorginho em lugar de Pituca, no meio-campo, e Creedence no ataque. Ou seja, o time que pega o Fortaleza é o mesmo que bateu o Avaí (2x0), na semana passada. "Antes de comemorar, o time precisará provar em campo com resultado favorável", disse o treinador. "As equipes da final estão iguais e a vitória acontece nos detalhes técnicos", avisa Edinho. O jogo terá transmissão direta pela TV Globo para o DF, e pelas principais rádios de Brasília. Um total de 19.900 ingressos foram colocados à venda no estádio que tem capacidade para 30 mil pessoas. No Quadrangular Final, o Brasiliense tem seis pontos ganhos em duas vitórias (Bahia e Avaí). Sofreu duas derrotas (Fortaleza e Avaí), fez quatro gols, sofreu três e tem um gol de saldo.