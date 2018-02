Brasiliense acha que pode surpreender Lanterna do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, o desesperado Brasiliense vai ao Morumbi tentar repetir contra o São Paulo, aqmanhã, às 20h30, o desempenho que teve no empate com o Fluminense (1 a 1), fora de casa, na segunda-feira. Buscar pelo menos um ponto é a meta do time comandado por Márcio Bittencourt. Os próprios jogadores não escondem que a chegada do novo técnico, que substituiu Joel Santana, deu novo ânimo ao time. Contra os cariocas, na última partida, o rendimento foi acima do esperado. ?Se mantivermos a mesma postura contra o São Paulo temos chances até de sair com a vitória?, aposta o técnico Márcio Bittencourt. Apesar de otimista, o treinador tem duas preocupações: o cansaço de seus jogadores e os desfalques. ?Infelizmente temos pouco tempo para recuperar os atletas. Para piorar, as viagens atrapalham ainda mais?, diz Márcio, que não poderá contar com o zagueiro André Turatto, o lateral-esquerdo Márcio Careca e o volante Pituca, suspensos. Gérson, Cássio e Robston entram nas respectivas vagas. Por causa da punição dos três jogadores, o treinador teve de convocar, às pressas, o zagueiro Dema e o meia Simão, que estavam em Brasília, para compor o elenco. Márcio sabe que a situação do Brasiliense é delicada. No entanto, procura transmitir calma aos jogadores. E tenta passar otimismo. ?Assim como o Fluminense, o São Paulo possui grandes jogadores. Mas podemos surpreender?, reafirma o técnico. Para o zagueiro Jairo, a situação da equipe poderá melhorar a partir do momento em que o treinador conseguir colocar em prática o seu esquema tático. ?Vamos deixar o professor (Márcio Bittencourt) colocar o seu esquema. A gente tem de continuar trabalhando. Temos uma partida muito difícil contra o São Paulo, mas as coisas podem melhorar para nós?, acredita o jogador.