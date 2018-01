Brasiliense adverte: é ganhar ou ganhar Uma vitória inédita do Brasiliense fora de casa, neste sábado contra o Sport, às 16 horas, vale a classificação ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, o técnico Vagner Benazzi nem sonha em empatar a partida diante do adversário, resultado que daria a vaga ao time pernambucano. O empate classifica o Sport, que tem sete pontos ganhos e o Brasiliense, com 6 pontos, depende somente da vitória. "Pode ser um placar magro, mas a nós só resta ganhar ou ganhar", diz o técnico Vágner Benazzi, que armou um time ofensivo na última esperança de passar para a próxima fase. O zagueiro Jairo, suspenso, dará lugar a Gilson, e Paulo Isidoro, contundido, será substituído por Cleisson, enquanto Pituca deverá entrar no lugar de Carlinhos, no meio-campo. Benazzi pode ainda promover alteração na dupla de ataque. Igor e Jajá são os mais cotados para serem escalados nos lugares de Romerito e Gilson Batata. Até agora, jogando 13 vezes fora de casa, o Brasiliense não venceu: obteve sete empates e seis derrotas.