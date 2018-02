Brasiliense ainda curte a conquista Os jogadores do Brasiliense foram recepcionados como heróis ao chegarem em Brasília, ainda no sábado. Com festas, faixas e palavras de ordem. Carregados nos ombros no saguão do aeroporto, e desfilando em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelo Plano Piloto e Taguatinga, onde o time nasceu. Já nesta segunda-feira os atletas e a comissão técnica passaram o dia divididos entre o descanso e o rescaldo das festas pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro "O carinho da torcida e a homenagem que fizeram foi uma grande surpresa para nós jogadores", disse o meia Fabrício, que faz as malas para passar o Natal no interior de Minas. "A partir da próxima semana nós teremos férias de 20 dias", disse. Fabrício ainda viveu um dia de assédio, dando entrevistas para a rádio, a tevê e jornais. Parte da torcida Febre Amarela - que não perde nem os treinos no Boca de Jacaré - ainda está em busca de autógrafos e fotos. A maioria do elenco se reuniu com familiares ou percorreu lojas de shoppings de Brasília em busca de presentes de Natal. Com a primeira parte do prêmio pela conquista do título da Série B na mão, fazem planos de viagem, querendo aproveitar o descanso antes do começo de uma nova maratona, em janeiro. Primeiro, com a disputa do Campeonato Regional, onde defenderá o título de campeão brasiliense, depois disputando a Copa do Brasil, no mês de fevereiro, e em seguida estreando na elite do futebol brasileiro. "A gente tem de comemorar primeiro e pensar em planos e trabalhos depois", afirmou o empresário Luiz Estevão de Oliveira Neto, o dono do time. Ele explicou que embora haja expectativa sobre o provável desempenho do time, no ano que vem, ele acredita que o tom não será o "dar trabalho" na Série A. "Acho que o brasiliense vai continuar procurando se organizar à altura da competição que vai disputar", afirmou. "O campeonato é longo, competitivo, demanda uma nova estrutura e temos de ter consciência disso". Disse mais: "Vamos fazer um bom trabalho, com certeza, mas será um desafio para nós".