Brasiliense ainda sem Vampeta e Oséas Ainda sem contar com os recém-contratados Vampeta e Oséas, o Brasiliense enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16 horas, no estádio Palestra Itália, em São Paulo. E deposita suas esperanças em Marcelinho Carioca, um velho conhecido da torcida palmeirense. Aos 34 anos, Marcelinho Carioca volta a jogar em São Paulo, onde fez história com a camisa do Corinthians, o grande rival palmeirense. Ele promete conduzir o time do Brasiliense em campo - mesmo porque, não terá ao seu lado os outros astros contratados recentemente. O volante Vampeta chegou ao Brasiliense no começo da semana e ainda não tem condições de jogo. E o atacante Oséas luta para entrar em forma. Assim, o técnico Valdir Espinosa vai manter o mesmo time que empatou com o Vasco, por 2 a 2, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A única alteração é a entrada do atacante Tiano no lugar de Giovani. Apesar do importante jogo contra o Palmeiras, o Brasiliense também está preocupado com o julgamento da próxima quinta-feira, no Rio, quando corre o risco até de ser eliminado do Campeonato Brasileiro. O Brasiliense será julgado no STJD por ter vendido ingressos e permitido a presença do público na sua partida de estréia, domingo passado, contra o Vasco. Afinal, o clube devia cumprir uma suspensão, por conta de irregularidades no campeonato do ano passado, e jogar com os portões do estádio fechados.