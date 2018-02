Brasiliense amplia vantagem na Série B O Brasiliense abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o São Raimundo, por 2 a 1, de virada, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldão, em Manaus. O líder, agora, tem 20 pontos em oito jogos, com quatro pontos na frente dos vice-líderes, Fortaleza e Paulista. O time manaura faz campanha regular, com 10 pontos em 13º lugar. O São Raimundo saiu na frente aos 10 minutos com Nando, mas sofreu o empate no minuto seguinte com Val Baiano. O jogo foi equilibrado, mesmo porque o Brasiliense sentiu o forte calor e procurou tocar a bola. Mas aos 30 minutos do segundo tempo, Pituca marcou o gol da vitória. Em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, o Vila Nova goleou o Joinville, por 4 a 1. A supremacia do time da casa foi total. Cláudio Luis, de cabeça, fez o primeiro gol aos três minutos. Sérgio Müller aos 13 e Bosco aos 37 minutos construíram o placar do primeiro tempo. Maurício diminuiu para os catarinenses no primeiro minuto do segundo tempo, mas Willians, de cabeça, marcou o quarto gol goiano. A vitória deixou o Vila com 13 pontos, em quinto lugar, enquanto o Joinville permanece com nove pontos, em 17º lugar.