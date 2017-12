Brasiliense aposta na torcida e no clima O clima de deserto - seco, muito quente e com baixa umidade - que costuma provocar desidratação, fadiga e até sangramento das narinas mais sensíveis, deverá ser um dos aliados do Brasiliense no jogo contra o Avaí, sábado às 16 horas, em Brasília, válido pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. E, se o clima não conter o Avaí, o time de Brasília tem ainda dois outros aliados - a torcida, que deverá lotar o estádio com capacidade para 30 mil pessoas, e o retrospecto de 30 partidas sem perder em casa. "O time está jogando bem e o Brasiliense depende de si mesmo para subir", comentou hoje o técnico Edinho. Nos cálculos do time, é necessário duas vitórias, nos três jogos que restam, para deixar a posição de lanterna e conquistar uma das duas vagas de acesso à Série A, em 2005. No treino desta quarta-feira Edinho vai definir a equipe, desfalcada do volante Pituca (suspenso). Ele será substituído por Jorginho. O treinador ainda tem dúvida sobre a formação ofensiva com um atacante ou quatro meias.